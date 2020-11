Αχαΐα

Lockdown: Απίστευτος συνωστισμός σε συνοικία Ρομά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές, ενώ βεβαιώθηκαν και πρόστιμα για άσκοπη μετακίνηση.

Συνωστισμός παρατηρήθηκε το βράδυ της Κυριακής σε συνοικία Ρομά στην Κάτω Αχαΐα. Δεκάδες άτομα γέμισαν τους δρόμους χωρίς να τηρούν κανένα μέτρο προστασίας, με την παρέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας να είναι άμεση.



Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με σκοπό να διαλυθεί το πλήθος και να επιστρέψουν όλοι στα σπίτια τους.



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της Αστυνομίας έγιναν προσαγωγές, ενώ βεβαιώθηκαν και πρόστιμα για άσκοπη μετακίνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά στο σημείο είχε πάει περιπολικό του τοπικού τμήματος την παρουσία του οποίου αγνόησαν τα άτομα που διασκέδαζαν και στη συνέχεια ανέλαβαν δράση οι άνδρες της ΟΠΚΕ στη θέα των οποίων πολλοί από τους συμμετέχοντες εξαφανίστηκαν.

Βίντεο: westcity.gr