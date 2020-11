Μαγνησία

Άνοιξαν την εκκλησία για να προσκυνήσουν οι πιστοί παρά το lockdown (εικόνες)

Παραβίασαν τα μέτρα της καραντίνας για να προσκυνήσουν.

Παραβίαση των έκτακτων μέτρων της καραντίνας έγινε σήμερα σε ιερό ναό της Νέας Ιωνίας Βόλου.

Οι πιστοί περίμεναν να ολοκληρωθεί η θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγ. Νεκταρίου,η οποία μεταδιδόταν ζωντανά σε τοπικό κανάλι, και αμέσως μετά, “εισέβαλαν” στην εκκλησία για να προσκυνήσουν, ανήμερα της γιορτής του Αγίου.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, δεν είναι η πρώτη φορά που ο εν λόγω ιερέας ανοίγει την πόρτα της εκκλησίας κατά παράβαση των κανονισμών, αφού το ίδιο είχε επαναληφθεί και στη διάρκεια της πρώτης καραντίνας.