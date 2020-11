Αργολίδα

Θετικός στον κορoνοϊό ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ειναι η κατάσταση της υγείας του Μητροπολίτη, Ιερώνυμου.

Θετικός στο κορoνοϊό βρέθηκε ο Μητροπολίτης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, Ιερώνυμος.

Έχει πυρετό, τέθηκε σε καραντίνα, αλλά δεν παρουσιάζει άλλα συμπτώματα που να εμπνέουν ανησυχία, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το patrasTimes.gr.

Ο Mητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας είχε μεν στείλει μήνυμα από την πρώτη στιγμή ότι οι πιστοί θα πρέπει να ακολουθούν τις συμβουλές των ειδικών, ως προς τα ατομικά μέτρα υγιεινής και παρεμπόδισης της διασποράς του κορονοϊού, διατηρώντας όμως ακλόνητη την πίστη τους στον Θεό και βέβαια στην θεία κοινωνία.

Να σημειωθεί ότι κατά την επιστροφή της εικόνας της Παναγίας της Τρυπητής από τη Μητρόπολη Πειραιά στο Αίγιο, δεν είχαν τηρηθεί από τους πιστούς και τους ιερείς τα απαιτούμενα μέτρα, σύμφωνα με το dete.gr…