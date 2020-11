Ηράκλειο

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Χερσόνησος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρά προβλήματα με πλημμυρισμένους δρόμους και καταστροφές στην περιοχή. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος Χερσονήσου.

Για τρίτη φορά, ο Δήμος Χερσονήσου μπαίνει στο "μάτι" της κακοκαιρίας. Η κακοκαιρία και οι τεράστιες ποσότητες νερού που πέφτουν από χθες, προκαλούν σοβαρά προβλήματα με πλημμυρισμένους δρόμους και καταστροφές.



Η ΕΜΑΚ επιχειρεί στην περιοχή των Γουρνών, με βάρκες και το ερπυστριοφόρο, καθώς σύμφωνα με όσα είπε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Γιάννης Σέγκος το ποτάμι των Γουβών έχει φουσκώσει και παρέσυρε αυτοκίνητα προς τη θάλασσα.



Δρόμοι έγιναν ποτάμια και σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν. Μάλιστα υπάρχει ένα αυτοκίνητο με τα αλάρμ αναμμένα το οποίο είναι ορατό στη θάλασσα.





Τα νερά είναι ορμητικά και πλημμύρισαν τα πάντα.



Στην Σταλίδα Χερσονήσου η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Κατεστραμμένοι δρόμοι, πλημμυρισμένα σπίτια και οι κάτι στο πόδι, προσπαθώντας να σώσουν τις περιουσίες τους.





Ο κ. Σέγκος είπε ότι σήμερα θα είναι κλειστά τα σχολεία σε Ανάληψη, Μοχό και ίσως Γούρνες, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν γονείς και παιδιά.





Κατολισθήσεις σημειώθηκαν στα Σπήλια, από Άγιο Σώζωντα προς Πεζά και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου.

Πηγή: ekriti.gr