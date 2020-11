Μεσσηνία

Μικρή Αναστασία: Ξεκίνησε το ταξίδι της ελπίδας

Το μήνυμα του πατέρα της μικρής που συγκίνησε όλη την Ελλάδα, πριν την αποχώρησή τους για τις ΗΠΑ.

Ευχαριστήριο μήνυμα έστειλε ο πατέρας της μικρής Αναστασίας που με τον αγώνα της συγκίνησε το πανελλήνιο.

Η ανάρτηση του Ηλίας Τριανταφυλλάκης περιέχει λόγια ευγνωμοσύνης και αγάπης για όσους βοήθησαν την κόρη του να ξεκινήσει το ταξίδι της ελπίδας της στην Αμερική.

«Είμαστε έτοιμοι λοιπόν… Πακετάραμε για ένα ταξίδι πολύ διαφορετικό. Που έγινε με την βοήθεια και την στήριξη όλων σας.

Τόσο απλόχερα από την πρώτη στιγμή στο άκουσμα των άσχημων μαντάτων, ήρθατε να μας σταθείτε, να μας δώσετε κουράγιο σε κάτι αδιανόητο. Ύστερα ήρθε η Αναστασία Βασκούδη, μια μητέρα που έχει τόσο δύναμη που μόνο σεβασμό και θαυμασμό μπορεί κάποιος να νοιώσει.

Μας άνοιξε μια πόρτα για αναζήτηση, εκεί έξω υπάρχουν έρευνες πέρα από το σκοτάδι που μας είχαν ρίξει. Μετά ήρθε η καραντίνα, οι πληροφορίες πολλές και οι νύχτες ατελείωτες, διάβασμα και ψάξιμο απέναντι στον χρόνο.

Ένα θρίλερ καταδίωξης, να μπορέσουμε να (ξε)φύγουμε. Ακόμα ένα εμπόδιο στο δρόμο μας, το υπερβολικό κόστος, κάτι εκεί έξω μπορεί να υπάρχει αλλά είναι πολύ πολύ ακριβό.

Και έρχεται μια οικογένεια, η οικογένεια Παναγιωτόπουλου που χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα αποφασίζει να διαθέσει τα χρήματα αντί στεφάνου στην Αναστασία, για την οποία της είχαν μιλήσει αγαπημένοι μας φίλοι.

Και ένας χαμός ενός πολύ αγαπητού ανθρώπου, ανάβει την φλόγα και στην Καλαμάτα ξεκινάει μια απίστευτη κινητοποίηση, από στόμα σε στόμα, από γονιό σε γονιό για ένα κοριτσάκι 7 ετών που οι γονείς του είχαν κατέβει μόλις πριν 2 χρόνια στην πόλη, που ο κύκλος τους ήταν πολύ μικρός. Και όμως αυτή η ορμή της προσφοράς δεν μπορούσε να φρενάρει, ξεκίνησε η τοποθέτηση των κουμπαράδων (Γωγω, Αναστασία, Ειρήνη σας θαυμάζω) και ο νομός άνοιξε τις πόρτες του, μαγαζιά – ανταγωνιστές, μαζί ενωμένοι να προσφέρουν τα έσοδα μέσα σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, ο Δήμος Καλαμάτας να οργανώσει συναυλία, να προσφέρει με κάθε τρόπο την βοήθεια του, απλοί πολίτες μαζί με εύπορους να δίνουν σε έναν αγώνα χωρίς να ξέρουν, χωρίς αποδείξεις, απλά με το ένστικτο ότι πρόκειται για έναν σοβαρό σκοπό.

Μαθεύτηκε και εκτός Καλαμάτας και οι συμμαθητές έγιναν ένα, οι συμφοιτητές θυμήθηκαν, και όλοι μαζί ξεκίνησαν, έβαλαν σκοπό να τα καταφέρουμε. Πολύ γρήγορα και με μεγάλη αποτελεσματικότητα αρχίζει και φαίνεται πως θα μπορέσει να γίνει το ταξίδι.

Όμως η κατάσταση με τους περιορισμούς έχει δυσκολέψει πολύ, έρχεται όμως η βοήθεια του κου Γ. Χορόζογλου, με την τεράστια συμβολή του, μεσολαβεί ο πάτερ και η Visa θα εκδοθεί άμεσα ενώ έχει ήδη βγει πάλι με την βοήθεια του ο ερανικος λογαριασμός. Πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα, το ταξίδι είναι πολύ κοντά και με την τεράστια συμβολή του κόσμου από Ελλάδα, από κάθε γωνιά της γης, έγινε.

Γίναμε όλοι ένα. Παιδιά που δεν τους ξέρουμε ασχολήθηκαν πολλές ώρες για να δημιουργήσουν εικαστικά, μια εικόνα. Και εσείς οι φίλοι μου , που με παίρνατε τηλέφωνο μόνο να μου πείτε ότι έχετε καλό προαίσθημα και να μας δώσετε κουράγιο και οι συγγενείς, όλοι μαζί να τρέξουν χωρίς κανένα δισταγμό, να προσφέρουν τον χρόνο τους και η Ερρικα μετά από ένα οδυνηρό ατύχημα, να έχει μόνη σκέψη της την μικρή Αναστασία, να θέλει να προσφέρει με κάθε τρόπο.

Ένα 7χρονο κοριτσάκι έγινε το παιδί όλων και εμείς δεν είμαστε μόνοι, η δύναμη μας έγινε τεράστια, η ελπίδα ότι παρόλα τα δεινά που περνάμε όλοι στο βάθος μας έχουμε πολύ νοιάξιμο και ανθρωπιά. Φτάνουμε στο αεροδρόμιο, δεν ξέρω πως θα σας ευχαριστήσω. Ελπίζω να καταφέρω κάποια στιγμή να δώσω, όσα μου δόθηκαν. Να σας έχει ο Θεός καλά, να είμαστε άνθρωποι και όλα είναι δυνατά. Σας αγαπάμε».