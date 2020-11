Θεσσαλονίκη

Άγρια επίθεση σε ανήλικο από κουκουλοφόρους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ώρα που τον χτυπούσαν οι δράστες φώναζαν οπαδικά συνθήματα.



Αιματηρό επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα σημειώθηκε στις 10 το βράδυ της Δευτέρας, στην κεντρική πλατεία της Ευκαρπίας, στη Θεσσαλονίκη.



Σύμφωνα με το Thestival, περίπου 20 κουκουλοφόροι κινήθηκαν εναντίον παρέας ανήλικων, που βρισκόταν στην πλατεία. Στην θέα των κουκουλοφόρων οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή. Ένας από αυτούς δεν κατάφερε να διαφύγει και δέχτηκε άγρια επίθεση από τους δράστες.



Κάποιοι από αυτούς την ώρα που τον χτυπούσαν φώναζαν οπαδικά συνθήματα.



Το 16χρονο θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε με ΙΧ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο φέροντας τραύματα στο κεφάλι και τα χέρια. Η αστυνομία πραγματοποιεί αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών.