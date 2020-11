Αχαΐα

Τρίδυμα γεννήθηκαν στο ίδιο νοσοκομείο για 2η φορά μέσα σε λίγους μήνες

Τα μωράκια γεννήθηκαν πρόωρα και προήλθαν από φυσιολογική σύλληψη, κάνοντας τους γονείς τους να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Τριπλή ευτυχία για ένα ζευγάρι από τη Ναύπακτο, που καλωσόρισε στη ζωή όχι ένα, ούτε δύο αλλά τρία μωρά!

Πρόκειται για δύο υγιέστατα κοριτσάκια και ένα αγοράκι, τα οποία γεννήθηκαν στην μαιευτική κλινική του νοσοκομείου “Άγιος Ανδρέας“ στην Πάτρα.

Ευτυχείς όμως δηλώνουν και οι γιατροί και νοσηλευτές της συγκεκριμένης κλινικής, οι οποίοι για δεύτερη φορά μέσα σε επτά μήνες υποδέχονται τρίδυμα μωρά!

Πηγή: dete.gr