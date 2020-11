Σάμος

Φωτιά στο ΚΥΤ Σάμου (εικόνες)

Σημειώθηκαν εκρήξεις από φιάλες υγραερίου. Δημόσια έκκληση μέσω ΑΝΤ1 από τον Δήμαρχο αν. Σάμου, ο οποίος έκανε λόγο για εμπρησμό.

Φωτιά ξέσπασε στο ΚΥΤ της Σάμου, σε κοντέινερ που στεγάζονται τα μαγειρεία, περίπου στις 8:00, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.Με την άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καπνός ήταν πυκνός ενώ σημειώθηκαν εκρήξεις από φιάλες υγραερίου και καίγονταν πλαστικά.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Γιώργος Στάντζος ο οποίος έκανε λόγο για νέο εμπρησμό, ενώ απηύθυνε δημόσια έκκληση να εκκενωθεί η δομή. «Όπως είπε κάποιοι, παίζουν, ενώ κινδυνεύουν παιδιά μέσα στο ΚΥΤ».

Φωτογραφίες: samos24.gr