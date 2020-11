Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: προς καθολικό lockdown με κλειστά σχολεία

Ποιες αλλαγές μελετώνται για την κυκλοφορία πολιτών. Ασφυξία στις κλίνες ΜΕΘ στην βόρεια Ελλάδα. Ανησυχία για την αυξημένη θετκότητα στα τεστ.

Προ των πυλών φαίνεται πως είναι μια νέα δέσμη μέτρων στη Θεσσαλονίκη, μετά την υπαγωγή της πόλης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης τρίτου επιπέδου από τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια. Ο τελευταίος βρίσκεται από το πρωί στην πόλη, συμμετέχοντας σε αλλεπάλληλες συσκέψεις με τις υγειονομικές αρχές της πόλης, ενώ το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδης, συντονίζοντας τους σαρωτικούς ελέγχους για την τήρηση των μέτρων και απευθύνοντας νέες εκκλήσεις στους πολίτες.

Με δεδομένο ότι η Θεσσαλονίκη είχε υπαχθεί στο καθεστώς της «κόκκινης ζώνης», σύμφωνα με το οποίο ίσχυε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα από την περασμένη Τρίτη και για τέσσερις ημέρες, δηλαδή μέχρι το πρωί του περασμένου Σαββάτου, οπότε ξεκίνησε το πανελλαδικό απαγορευτικό, θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να επανέλθει άμεσα η ίδια απαγόρευση της κυκλοφορίας, αφού μεγάλη μερίδα πολίτων δεν αντιλήφθηκε καν την μετάβαση στο νέο καθεστώς.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το protohtema.gr, μελετάται και η λύση του κόφτη ως προς τον αριθμό των γραπτών μηνυμάτων στο 13033, ώστε να μπει ένα όριο στον αριθμό των ατομικών μετακινήσεων και να αποφευχθούν οι όποιες καταχρήσεις. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο να εφαρμοσθεί τεχνικά, αφού εκτός των SMS υπάρχει και η δυνατότητα μετακίνησης με τη χρήση της ειδικής φόρμας που μπορεί κάποιος να τυπώσει σε απεριόριστο αριθμό.

Στις σχετικές συζητήσεις υπάρχει ενεργό, αλλά λιγότερο πιθανό και το σενάριο αναστολής και των δημοτικών σχολείων, μόνο που οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τις εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων, οι οποίοι συνεδριάζουν σήμερα, στην τακτική συνάντησή τους κάθε Τετάρτη με τους αρμόδιους υπουργούς. Με αγωνία περιμένουν τις όποιες εξελίξεις και οι τοπικές αρχές, καθώς δεν έχει υπάρξει ακόμη σχετική ενημέρωση για το ενδεχόμενο εφαρμογής νέων μέτρων ακόμη και σήμερα.

Η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη με βάση τα στοιχεία για την πορεία του κορονοϊού, βρίσκεται στο επίκεντρο των επαφών του Πρωθυπουργού με τον Σωτήρη Τσιόδρα και την Επιστημονική Επιτροπή για την διαχείριση της πανδημίας στο πλαίσιο των τακτικών συσκέψεων που γίνονται τρεις φορές την εβδομάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι συζητείται το ενδεχόμενο επιβολής σκληρότερων μέτρων, ιδίως για την Θεσσαλονίκη. Αν αυτά αποφασιστούν, δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν σήμερα, απο τον Νίκο Χαρδαλιά, στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, αναφερόμενος σε όλη την Ελλάδα, δήλωσε ότι «πάντα υπάρχουν νέα μέτρα στο τραπέζι εάν δεν εφαρμόζουμε τα υφιστάμενα. Αυτό έγινε τους τελευταίους μήνες της αντιμετώπισης της πανδημίας. Όταν δεν τηρούμε τα μέτρα που συστήνουν οι ειδικοί σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αναγκαζόμαστε αργότερα να παίρνουμε πιο σκληρά περιοριστικά μέτρα. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που δικαιολογούν την αυξημένη κινητικότητα, όπως είναι τα Δημοτικά Σχολεία. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση πηγαίνουν κάθε πρωί 650.000 μαθητές και υπάρχει μετακίνηση γονέων και μαθητών. Επίσης, υπάρχουν και κάποιες άλλες οικονομικές δραστηριότητες που παραμένουν ανοιχτές, ενώ ήταν κλειστές στο πρώτο lockdown. Θα δούμε τι πρέπει παραπάνω να κάνουμε για να περιορίσουμε την κινητικότητα η οποία είναι και ο βασικός εχθρός που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, γιατί αυτός είναι που τρέφει τον κορονοϊό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας υπάρχει μια μείωση του 35-40% της κινητικότητας τις πρώτες ημέρες του lockdown. Χρειάζεται να πάμε λίγο πιο κάτω απ’ αυτά τα επίπεδα κι ό,τι χρειαστεί να κάνουμε είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε περιφερειακό επίπεδο το επόμενο χρονικό διάστημα, θα το κάνουμε.

Η απαγόρευση μετακινήσεων μετά τις 9 το βράδυ είναι ένα από τα μέτρα τα οποία θα μπορούσε να ξανατεθεί στο τραπέζι αν υπάρξει καταστρατήγηση του πλαισίου που έχουμε σήμερα σε εφαρμογή. Αν αυτό θα είναι γενικό μέτρο ή αν θα είναι τοπικό, αυτό θα το δούμε ανάλογα με την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων. Για παράδειγμα, ακούσαμε χθες όλοι τον Υπουργό Υγείας να μιλάει για ένα επιδημιολογικό φορτίο πολύ βαρύ στη Θεσσαλονίκη και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα. Εάν χρειαστεί να κάνουμε κάτι παραπάνω εκεί, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Πάντα όμως προέχει η εκτίμηση των ειδικών, όχι μόνο για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αλλά και για το πώς θα εξελιχθεί το επιδημιολογικό φορτίο τις επόμενες μέρες. Επομένως, έχει σημασία η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων, ιδίως, επαναλαμβάνω, στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί τα μέτρα πάρθηκαν και αρκετές μέρες πιο νωρίς απ’ ό,τι στην υπόλοιπη χώρα».

Όπως σημείωσε, «Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι θα δούμε μια επιπέδωση της καμπύλης των κρουσμάτων αυτήν την εβδομάδα, αλλά το Σύστημα Υγείας θα συνεχίσει να πιέζεται και θ’ αυξάνουν οι εισαγωγές σε Μ.Ε.Θ. και οι διασωληνώσεις, και αυτό γιατί έχουμε το φορτίο των προηγούμενων ημερών. Τα κρούσματα εκτιμάται ότι θα πέσουν σχετικά γρήγορα σ’ ένα λογικό επίπεδο. Το θέμα όμως είναι το πόσο γρήγορα μπορεί να πέσουν σ’ επίπεδο που δεν θα προκαλούν πίεση το Σύστημα Υγείας. Αυτό θα το δούμε μετά τις 14 ημέρες. Ελπίζουμε με την τήρηση των μέτρων οι τρεις εβδομάδες του lockdown να είναι αρκετές».