Θεσσαλονίκη: προς καθολικό lockdown με κλειστά σχολεία;

Ποιες αλλαγές μελετώνται για την κυκλοφορία πολιτών. Ασφυξία στις κλίνες ΜΕΘ στην βόρεια Ελλάδα. Ανησυχία για την αυξημένη θετκότητα στα τεστ.

Προ των πυλών φαίνεται πως είναι μια νέα δέσμη μέτρων στη Θεσσαλονίκη, μετά την υπαγωγή της πόλης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης τρίτου επιπέδου από τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια. Ο τελευταίος βρίσκεται από το πρωί στην πόλη, συμμετέχοντας σε αλλεπάλληλες συσκέψεις με τις υγειονομικές αρχές της πόλης, ενώ το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδης, συντονίζοντας τους σαρωτικούς ελέγχους για την τήρηση των μέτρων και απευθύνοντας νέες εκκλήσεις στους πολίτες.

Με δεδομένο ότι η Θεσσαλονίκη είχε υπαχθεί στο καθεστώς της «κόκκινης ζώνης», σύμφωνα με το οποίο ίσχυε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα από την περασμένη Τρίτη και για τέσσερις ημέρες, δηλαδή μέχρι το πρωί του περασμένου Σαββάτου, οπότε ξεκίνησε το πανελλαδικό απαγορευτικό, θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να επανέλθει άμεσα η ίδια απαγόρευση της κυκλοφορίας, αφού μεγάλη μερίδα πολίτων δεν αντιλήφθηκε καν την μετάβαση στο νέο καθεστώς.

Παράλληλα, μελετάται και η λύση του κόφτη ως προς τον αριθμό των γραπτών μηνυμάτων στο 13033, ώστε να μπει ένα όριο στον αριθμό των ατομικών μετακινήσεων και να αποφευχθούν οι όποιες καταχρήσεις. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο να εφαρμοσθεί τεχνικά, αφού εκτός των SMS υπάρχει και η δυνατότητα μετακίνησης με τη χρήση της ειδικής φόρμας που μπορεί κάποιος να τυπώσει σε απεριόριστο αριθμό.

Στις σχετικές συζητήσεις υπάρχει ενεργό, αλλά λιγότερο πιθανό και το σενάριο αναστολής και των δημοτικών σχολείων, μόνο που οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τις εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων, οι οποίοι συνεδριάζουν σήμερα, στην τακτική συνάντησή τους κάθε Τετάρτη με τους αρμόδιους υπουργούς. Με αγωνία περιμένουν τις όποιες εξελίξεις και οι τοπικές αρχές, καθώς δεν έχει υπάρξει ακόμη σχετική ενημέρωση για το ενδεχόμενο εφαρμογής νέων μέτρων ακόμη και σήμερα.

Νέα μέτρα ανακοινώνει ο Χαρδαλιάς

Η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη με βάση τα στοιχεία για την πορεία του κορονοϊού, βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών του Πρωθυπουργού με τον Σωτήρη Τσιόδρα και την Επιστημονική Επιτροπή για την διαχείριση της πανδημίας στο πλαίσιο των τακτικών συσκέψεων που γίνονται τρεις φορές την εβδομάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι συζητήθηκε και εκεί το ενδεχόμενο επιβολής σκληρότερων μέτρων, ιδίως για την Θεσσαλονίκη.

Αυστηρότερους περιορισμούς στην μετακινήσεις των πολιτών, την λειτουργία των σχολείων και την κυκλοφορία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης φέρεται τελικώς ότι αποφάσισε η Κυβέρνηση, κατόπινι των εισηγήσεων των λοιμωξιολόγων, λόγω της αυξημένης θετικότητας (32% επί των ελεγχόμενων δειγμάτων για κορονοϊό), της μεγάλης πληρότητας στις ΜΕΘ και της πίεσης που παρατηρείται σε όλα τα νοσοκομεία της βόρειας Ελλάδας απο τους εκατοντάδες ασθενείς με κορονοϊό.

Τις ανακοινώσεις θα κάνει στις 18:15 ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς:.