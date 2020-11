Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία γιατρών και νοσηλευτών (εικόνες)

Στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο χώρο της Υγείας συμμετείχαν γιατροί και νοσηλευτές της Θεσσαλονίκης.

Την κρισιμότητα της κατάστασης στα δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν ιατροί κι άλλοι εργαζόμενοι σ' αυτά, που πραγματοποίησαν σήμερα συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο πλαίσιο πανελλαδικών κινητοποιήσεων.

Όπως επισημαίνουν, τα δημόσια νοσοκομεία σηκώνουν όλο το βάρος της αντιμετώπισης της πανδημίας καθώς μετατρέπονται σε νοσοκομεία μιας νόσου, της Covid, κλινικές συγχωνεύονται και υπολειτουργούν και oι ΜΕΘ διατίθενται για νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς μεταφέρονται στον ιδιωτικό τομέα, όπου δεν αντιμετωπίζονται περιστατικά με Covid.

Χθες μόνο στο 16% των κλινών ΜΕΘ-Covid της Θεσσαλονίκης ήταν κενές, ενώ για την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί με την αύξηση των κρουσμάτων, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε τη διάθεση, στο ΕΣΥ, 50 νέων κλινών ΜΕΘ στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την ερχόμενη Κυριακή.

Στο εφημερεύον σήμερα Ιπποκράτειο, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, Χρήστος Τζελέπης, η εφημερία ξεκίνησε με γεμάτες τις 10 κλίνες ΜΕΘ, μέχρι χτες ήταν γεμάτες και οι κλίνες για ασθενείς με Covid, ενώ 30 μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία. «Δημιουργήθηκαν από χθες το μεσημέρι άλλα 50-60 κρεβάτια για περιστατικά Covid αδειάζοντας τρεις κλινικές και μεταφέροντάς τες σε άλλες κλινικές, όπου συλλειτουργούν υποβαθμισμένες με 5-10 κρεβάτια η κάθε μία, με το προσωπικό να είναι εξαντλημένο. Σήμερα, ήρθαν 10 νοσηλεύτριες από το Θεαγένειο για να βοηθήσουν για έναν μήνα», σημείωσε ο κ. Τζελέπης.