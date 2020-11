Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Ζέρβας: ένας ασθενής σε κάθε οικογένεια

Δραματική περιγραφή της κατάστασης στην Θεσσαλονίκη από τον Δήμαρχο της πόλης.

Τη σοβαρότητα της κατάστασης από τον κορονοϊό στη Θεσσαλονίκη, περιέγραψε ο δήμαρχος της πόλης Κωνσταντίνος Ζέρβας μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6. Όπως είπε, βρισκόμαστε στο προτελευταίο στάδιο των περιοριστικών μέτρων με την ελπίδα να αποδώσουν. Σε κάθε οικογένεια, υπογράμμισε, υπάρχει ένας ασθενής.

«Ξέφυγαν τα πράγματα», εκτίμησε, αποδίδοντας το στο ότι υπήρξε μια χαλάρωση και ένας εφησυχασμός. Ωστόσο, επισήμανε ότι δεν είναι ώρα να γίνει απόδοση ευθυνών. «Πρέπει να αποδώσουν τα μέτρα», σχολίασε ενώ εμμέσως πρότεινε και το πρότυπο του Ισραήλ, που εφάρμοσε ένα αυστηρό Lockdown για τον περιορισμό της διασποράς στην κοινότητα. Ο κόσμος έχει εμφανίσει μια κόπωση από τον Μάρτιο, αλλά όπως είπε πειθαρχεί στα νέα μέτρα.

Παράλληλα, εκτιμά ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τις οικονομικές επιπτώσεις της όλης κατάστασης, ώστε να προστατευθούν όλοι οι πολίτες που πλήττονται και να επιστρέψουν κανονικά στις εργασίες τους όταν τελειώσει αυτή η δραματική περιπέτεια. «Πρέπει να δώσουμε μια ανάσα στον κόσμο να υπάρξει βοήθεια από τους δήμους αλλά και την κυβέρνηση».