Χανιά

Νεκρός 19χρονος σε τροχαίο με μηχανή (εικόνες)

Θρήνος για το παλικάρι. Πως έγινε το δυστύχημα, μέρα - μεσημέρι, σε παράλληλο της εθνικής οδού.

Ένας 19χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του σήμερα το μεσημέρι στα Χανιά, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μηχανής την οποία οδηγούσε, εκείνη έπεσε σε στύλο και εξετράπη.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη σε παράλληλο δρόμο της εθνικής οδού Χανίων-Κισάμου, κοντά στην περιοχή Τσικαλαριά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, από το σημείο που έγινε η πρόσκρουση, η μηχανή βρέθηκε πολλές δεκάδες μέτρα πιο μακριά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον νεαρό αναβάτη της μηχανής χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς και η Τροχαία που διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανατηφόρου συμβάντος.

Πηγή: flashnews.gr