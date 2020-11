Θεσσαλονίκη

Lokdown: ένταση με συγκεντρωμένους στην φοιτητική εστία (εικόνες)

Παρέμβαση της Αστυνομίας για την διάλυση της συγκέντρωσαης των νεαρών.





Την κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας προκάλεσαν καταγγελίες που έφτασαν στο κέντρο της Άμεσης Δράσης για συγκεντρωμένα άτομα στον αύλειο χώρο των Α’ Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης.

Επί τόπου μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να απομακρύνουν τα άτομα από το σημείο.

Αρχικά οι νεαροί αποχώρησαν από τον αύλειο χώρο, ωστόσο λίγο αργότερα ανασυντάχθηκαν μπροστά στην είσοδο του κτηρίου της Α’ ΦΕΘ και φώναξαν συνθήματα κατά της Αστυνομίας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με δύο διμοιρίες των ΜΑΤ, με τους νεαρούς να παραμένουν στην είσοδο.

Στη συνέχεια οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ αποχώρησαν από το σημείο, παραμένουν ωστόσο σε ετοιμότητα βρισκόμενες σε κοντινή απόσταση.

