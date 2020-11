Θεσσαλονίκη

Lockdown: Πρόστιμο 300 ευρώ σε... άστεγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόστιμο για μετακίνηση "πεζού στερούμενου βεβαίωσης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή".

Βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε άστεγο στα Γιαννιτσά με την αιτιολογία της "μετακίνησης πεζού στερούμενου βεβαίωσης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή".

Όπως αποκαλύπτει το GrTimes, σήμερα κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η φωτογραφία από το έγγραφο του προστίμου που δέχθηκε ο άστεγος.

Ως διεύθυνση κατοικίας αναφέρεται η περιοχή (Γιαννιτσά), ενώ στον Ταχυδρομικό Κώδικα αναγράφεται η λέξη «άστεγος». Η εικόνα αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media, με τους χρήστες τους να διερωτώνται πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει καν σπίτι, θεωρείται παραβάτης των μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης διερευνά το ζήτημα, χωρίς μέχρι στιγμής κανένας να είναι σε θέση να πει εάν πρόκειται για ένα γνήσιο έγγραφο σε αυτή τη μορφή, δηλαδή το πρωτότυπο, ή αν έχει υποστεί παραποίηση με προσθήκη κάποιων στοιχείων.

Παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και κατά τη περίοδο του πρώτου εγκλεισμού, σύμφωνα με το οποίο επιβλήθηκε σε άστεγο πρόστιμο για μετακίνηση που δεν πληρούσε τα μέτρα.

Σημειώνεται δε ότι, κατά τη περίοδο του πρώτου εγκλεισμού τον Μάρτιο, διαδοχικές ήταν οι καταγγελίες επιβολής προστίμου σε άστεγους της Θεσσαλονίκης με την αιτιολογία της «άσκοπης μετακίνησης», που είχαν καταγραφθεί από την ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

ΠΗΓΗ: GRTIMES