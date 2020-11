Κοζάνη

Κορονοϊός: θετικά όλα τα δείγματα των μινκ σε φάρμα

Πρόκειται για φάρμα στην οποία έχουν βρεθεί ήδη θετικοί ο ιδιοκτήτης-εκτροφέας, αλλά και συγγενικό του πρόσωπο.

Θετικά στον κορονοϊό ήταν τελικά όλα τα δείγματα από τα νεκρά, αλλά και από τα ζωντανά γουνοφόρα ζώα της φάρμας σε περιοχή του Βοϊου, στην οποία έχουν βρεθεί ήδη θετικοί ο ιδιοκτήτης-εκτροφέας, αλλά και συγγενικό του πρόσωπο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia, τα δείγματα εστάλησαν άμεσα, από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε εργαστήρι της Θεσσαλονίκης, όπου αναλύθηκαν κατά προτεραιότητα και, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις, με όλα τα δείγματα να είναι θετικά.

Πλέον, το πιθανότερο σενάριο είναι η θανάτωση όλων των ζώων στο εν λόγω εκτροφείο, μια απόφαση, πάντως, η οποία θα ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.