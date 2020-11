Ηράκλειο

Φρίκη: Πυροβόλησαν σκύλο

Σοκάρει το νέο περιστατικό κακοποίησης ζώου.

Νέο περιστατικό κακοποίησης ζώου έγινε στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στους Αγίους Δέκα στο Ηράκλειο, την περασμένη Τρίτη, όταν άγνωστος ή άγνωστοι πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο.

Το ζώο μεταφέρθηκε σε κτηνιατρείο. Δυστυχώς, το ένα του πόδι έχει ακρωτηριαστεί και καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να μη χάσει και δεύτερο.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ακούστηκε πυροβολισμός και το κλάμα του σκύλου. Οι κάτοικοι βλέποντάς τον πληγωμένο, νόμιζαν αρχικά ότι χτυπήθηκε από αυτοκίνητο. Όμως, όπως προέκυψε στο κτηνιατρείο, ο σκύλος είχε πυροβοληθεί.

