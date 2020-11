Θεσσαλονίκη

“Πρόστιμο 300 ευρώ σε άστεγο”: Πώς μία “λέξη” διαστρεβλώνει την αλήθεια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στόχος αρνητικών σχολίων έγιναν οι αστυνομικοί, λόγω της ανάρτησης που αναπαράχθηκε από site.

(εικόνα αρχείου)

Το πρωί της Πέμπτης σε έγκυρη, ενημερωτική ιστοσελίδα της Θεσσαλονίκης έγινε ανάρτηση, σύμφωνα με την οποία αστυνομικός βεβαίωσε πρόστιμο 300 ευρώ σε άστεγο, για παράβαση των μέτρων για τον κορονοϊό. Στην ανάρτηση, μάλιστα, υπήρχε και «φωτογραφία της κλήσης» που επιδόθηκε στον «άστεγο».

Όπως ήταν ευνόητο, λόγω της φύσης της είδησης, η οποία μάλιστα συνοδευόταν από το «ντοκουμέντο», η ανάρτηση αναπαρήχθη από εκατοντάδες ιστότοπους ανά την χώρα, μεταξύ των οποίων και ο Ant1news.gr, κατά πάγια πρακτική του βάσει και των κανόνων δεοντολογίας, με ενεργή παραπομπή στην πηγή από όπου ο ιστότοπος είχε «αντιγράψει» την είδηση, που εν προκειμένω ήταν άλλη ιστοσελίδα της Θεσσαλονίκης.

Όπως βλέπετε στην φωτογραφία, μέσα στον κόκκινο κύκλο υπάρχει η λέξη "ΑΣΤΕΓΟΣ", μόνο που εάν παρατηρήσει κάποιος πιο προσεκτικά θα δει πως ο γραφικός χαρακτήρας σε αυτήν τη λέξη δεν ταιριάζει με εκείνον του υπόλοιπου εγγράφου. Εκεί ξεκινούν οι απορίες.

Το bloko.gr αναζήτησε τα πραγματικά στοιχεία. Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές λοιπόν, υπάρχει εντολή προς τους αστυνομικούς να βεβαιώνουν πρόστιμα σε όσους παραβαίνουν τα μέτρα, που έχουν επιβληθεί για την αποφυγή διασποράς του ιού. Σε περίπτωση, που ο πολίτης είναι αγνώστου διαμονής, τότε οι αστυνομικοί αφήνουν ΚΕΝΟ το σχετικό πεδίο.

Φαίνεται, αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, πως κάποιος πήρε το χαρτί και συμπλήρωσε μόνος του τη λέξη "ΑΣΤΕΓΟΣ", προκειμένου να δημιουργήσει θέμα, όπως και έγινε. Ως απόδειξη, μας απέστειλαν αντίγραφο τής κλήσης, στο οποίο θα δείτε πως στο ίδιο πεδίο δεν υπάρχει καμία λέξη

Ύστερα από παράπονα αστυνομικών, μάλιστα, η ιστοσελίδα με νέα ανάρτησή της αναφέρει ότι εξετάζεται ως πλαστό το πρώτο έγγραφο.