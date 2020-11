Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: δραματική η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη

Μόλις 11 κρεβάτια είναι πλέον διαθέσιμα στις ΜΕΘ. Την ίδια ώρα η αστυνομία συνέλαβε δυο αλλοδαπούς για διοργάνωση πάρτι σε διαμέρισμα.

Ασφυκτική παραμένει η πίεση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, με τις μονάδες εντατικής θεραπείας να δοκιμάζονται, ενώ την ίδια ώρα τα κρούσματα συνεχίζουν να αυξάνονται.

Σε κάθε εφημερία δεκάδες πολίτες σπεύδουν να υποβληθούν σε τεστ, πολλοί είναι αυτοί που χρειάζονται νοσηλεία και τα κρεβάτια στους θαλάμους covid γεμίζουν μέσα σε λίγα λεπτά.

Αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, υπάρχουν μόλις 11 κρεβάτια διαθέσιμα στις ΜΕΘ.

Στον αντίποδα, αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση, ότι το βράδυ του Σαββάτου, συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί φοιτητές που είχαν διοργανώσει πάρτι σε διαμέρισμα, με ακόμη 15 συμμετέχοντες.

Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες και στην Αλεξανδρούπολη καθώς σε οίκο ευγηρίας 37 ηλικιωμένοι και επτά εργαζόμενοι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Όλοι οι τρόφιμοι που είναι ασυμπτωματικοί, μεταφέρθηκαν σε ειδική πτέρυγα και παραμένουν σε απομόνωση.