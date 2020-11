Αχαΐα

Πάτρα: Επεισόδια με αντιεξουσιαστές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε δεκάδες προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία.

Συμπλοκές μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομικών ξέσπασαν στην Πάτρα.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν στην οδό Γούναρη. Οι αντιεξουσιαστές ποου είχαν συγκεντρωθεί, αρνήθηκαν να απομακρυνθούν και ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας επενέβησαν για να τους διαλύσουν.

Ο αστυνομικός διευθυντής τους είχε δώσει διορία λίγων λεπτών για να ανοίξει ο δρόμος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία προχώρησε σε περίπου 30 προσαγωγές.

Βίντεο: flamis.gr