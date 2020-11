Εύβοια

Κορονοϊός: Θετική η τραγουδίστρια Εύη Κουλκουβίνη

Η 20χρονη τραγουδίστρια είναι σε καραντίνα. Σε τεστ έχουν υποβληθεί όλα τα μέλη της οικογένειάς της.

Θετική στον κορονοϊό διαγνώστηκε η 20χρονη Ευβοιώτισσα τραγουδίστρια, Εύη Κουλκουβίνη, η μόνιμη κατοικία της οποίας είναι στη περιοχή Γυμνό του Δήμου Ερέτριας, που διαμένει και η οικογένεια της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 20χρονη, -που είχε λάβει μέρος πριν ένα χρόνο στο μουσικό talent show του ΑΝΤ1 «Τhe Final Four»-, είχε συμπτώματα και την Τετάρτη (11-11-2020) έκανε το τεστ σε ιδιωτικό ιατρικό κέντρο της Χαλκίδας, το οποίο βγήκε θετικό. Εδώ και 3 ημέρες έχει τεθεί σε καραντίνα στο σπίτι της στο Γυμνό κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσίασε πυρετό.

Το κρούσμα στο Γυμνό ανακοινώθηκε επίσημα από τον ΕΟΔΥ δύο 24ωρα μετά.

Σε καραντίνα βρίσκεται και η οικογένεια της, χωρίς ωστόσο να έχει βγει θετικό κάποιο μέλος.

Σημειώνεται, ότι πατέρας της 20χρονης είναι ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, Περικλής Κουλκουβίνης, ο οποίος άμεσα τήρησε το σχετικό πρωτόκολλο και μπήκε σε καραντίνα και ο ίδιος, άσχετα αν το τεστ που έκανε βγήκε αρνητικό, όπως προαναφέραμε παραπάνω.

Πηγή; EviaZoom.gr