Ένα μικρό οπλοστάσιο βρέθηκε στην κατοχή 50χρονου (εικόνες)

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας εστάλησαν τα όπλα, προκειμένου να γίνει βαλλιστική εξέταση.

Ένα μικρό οπλοστάσιο βρήκαν αστυνομικοί του τμήματος Ασφάλειας Σπάρτης, στην κατοχή 50χρονου, ο οποίος συνελήφθη, σε τοπική κοινότητα του δήμου Σπάρτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρες του τμήματος Ασφαλείας αξιοποιώντας στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει, πραγματοποίησαν έρευνες σε σπίτια του συλληφθέντα, όπου βρήκαν, μεταξύ άλλων, τρία πολεμικά τυφέκια, εκ των οποίων το ένα είχε γεμιστήρα και διόπτρα, δύο κυνηγετικά όπλα, ένα αεροβόλο πιστόλι, τύπου ρέπλικα, 13 γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου, μία χειροβομβίδα, μία σπάθα με μήκος λάμας 33 εκατοστών, ένα ξιφίδιο με μήκος λάμας 24 εκατοστών, 448 φυσίγγια, 197 κάλυκες και έναν φορητό ασύρματο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης, ενώ τα όπλα εστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας, για βαλλιστική εξέταση.