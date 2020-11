Θεσπρωτία

Πολυτεχνείο: Συλλήψεις για κάλεσμα σε πορεία την 17 Νοέμβρη

Μοίραζαν φυλλάδια για την πορεία του Πολυτεχνείου. Πέντε συλλήψεις.

Πέντε άτομα συνελήφθησαν το μεσημέρι στη συμβολη των οδών Αριστοτέλους και Βλάλη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης τα πέντε άτομα μοίραζαν φυλλάδια με τα οποία καλούσαν στην πορεία του Πολυτεχνείου την Τρίτη 17 Νοέμβρη.

Σε βάρος τους σχηματι?σθηκε δικογραφία για διέγερση σε ανυπακοή και παραβίαση των μέτρων που ισχυ?ουν περι? Covid-19.