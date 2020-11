Θεσσαλονίκη

Δυστύχημα με τρακτέρ

Πως έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος όταν ανετράπη το όχημα που οδηγούσε.

Ένας 67χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε αγροτικό δρόμο έξω από τη Θεσσαλονίκη, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας, το δυστύχημα συνέβη απογευματινές ώρες χθες, σε χωμάτινη αγροτική οδό, στο ύψος του 2ου χλμ της επαρχιακής οδού Αρετής- Κολχικού. Προανάκριση ενεργείται από το τμήμα τροχαίας Λητής.