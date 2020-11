Καρδίτσα

Αστυνομικοί επιτέθηκαν σε ζευγάρι εφήβων (βίντεο)

Εικόνες ντροπής στην Καρδίτσα. Το περιστατικό αστυνομικής βίας κατέγραψαν περίοικοι σε βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που κατέγραψαν περίοικοι με τα κινητά τους τηλέφωνα και δείχνει την αναίτια επίθεση ομάδας αστυνομικών σε ζευγάρι εφήβων στην πλατεία Λάππα της Καρδίτσας.

Στο βίντεο διακρίνεται ένας αστυνομικός να ακινητοποιεί στο έδαφος τη νεαρή κοπέλα που φωνάζει να την αφήσει. Περαστικοί διαμαρτύρονται και ζητούν να αφήσουν ήσυχα τα παιδιά.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ τόσο η κοπέλα όσο και το αγόρι που είχε δίπλα της οδηγήθηκαν στο τμήμα. Μέχρι αργά το βράδυ η Αστυνομία δεν είχε εκδώσει κάποια ανακοίνωση.