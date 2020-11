Αχαΐα

Lockdown - Αχαΐα: Γλέντι αρραβώνα με 50 άτομα – Προσαγωγές και πρόστιμα

Έφοδος της Αστυνομίας σε γλέντι αρραβώνα με δεκάδες προσκεκλημένους.

Νέο γλέντι αυτή τη φορά στην Κάτω Αχαΐα, είχε σαν αποτέλεσμα την παρέμβαση της Αστυνομίας, που προχώρησε σε προσαγωγές και πρόστιμα.

Στη συνοικία «τσιγγάνικα» στην Κάτω Αχαΐα έλαβε χώρα νέο γλέντι με πάνω από 50 συμμετέχοντες, την ώρα που η χώρα μας βρίσκονται σε lockdown και νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tempo24.news, το βράδυ του Σαββάτου, σε γλέντι αρραβώνα συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 50 άτομα που διασκέδαζαν με μουσική, χωρίς να τηρούν τα μέτρα προστασίας κατά του κοροναϊού.

Μετά από τηλεφωνικές καταγγελίες στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, στελέχη της ΕΛΑΣ μετέβησαν στο σημείο και έκοψαν πρόστιμα, ενώ προσήγαγαν και μερικά άτομα.

Υπενθυμίζεται πως χτες σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε νέο πάρτι με φοιτητές από το εξωτερικό και η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις.

Οι συλληφθέντες καταδικάστηκαν σε φυλάκιση δύο ετών και δύο μηνών από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και πρόκειται για ένα 24χρονο Παλαιστίνιος και μια 21χρονη Γαλλίδα, ενώ η ποινή ανεστάλη επί τριετία.