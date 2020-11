Χαλκιδική

Νεκρός άνδρας από φωτιά

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος, το μεσημέρι της Κυριακής, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αγροτική περιοχή, κοντά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, που δεν πήρε έκταση, επιχείρησαν έξι πυροσβέστες, οι οποίοι και εντόπισαν νεκρό τον άτυχο άντρα.

Σύμφωνα με το thestival, o ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από φωτιά που ξέσπασε σε χωράφι στο χωριό Νέα Γωνιά, κοντά στον κόμβο Νέας Καλλικράτειας.

Περίπου στις 2:15 η Πυροσβεστική κλήθηκε στο σημείο για να αντιμετωπίσει την φωτιά. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε απανθρακωμένος ο άτυχος ηλικιωμένος στο τρακτέρ του.