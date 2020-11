Φθιώτιδα

Κορονοϊός - Λαμία: Κρούσμα στο Ειδικό Σχολείο

Κλείνουν οκτώ τμήματα. Σε τεστ θα υποβληθούν εκπαιδευτικοί και μαθητές.

Θετική στον κορoνοϊό διαγνώσθηκε εκπαιδευτικός του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) Φθιώτιδας με αποτέλεσμα να ανασταλεί η λειτουργία κάποιων τμημάτων του σχολείου. Το Ειδικό Σχολείο στη Λαμία θα παραμείνει κλειστό τη Δευτέρα (16/11) για απολύμανση.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός, που είναι από άλλο νομό, παρουσίασε συμπτώματα την Τρίτη (10/11) και παρέμεινε στο σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπαιδευτικός του Ειδικού σχολείου έκανε το τεστ το Σάββατο, το οποίο βγήκε θετικό.

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης το ΕΕΕΕΚ θα παραμείνει κλειστό τη Δευτέρα (16/11) για απολύμανση αλλά και την Τρίτη με την ευκαιρία του Πολυτεχνείου, ενώ από την Τετάρτη θα ανοίξουν τα 4 από τα 12 συνολικά τμήματα.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί (περίπου 30) θα υποβληθούν σε μοριακό έλεγχο, ενώ προγραμματίστηκε επίσκεψη Κλιμακίου του ΕΟΔΥ στις 25 Νοεμβρίου για μοριακό έλεγχο των μαθητών με την επιστροφή τους.

Πηγή: LamiaReport