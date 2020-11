Θεσσαλονίκη

Lockdown: “Ντου” της Αστυνομίας σε σπίτι για πάρτι

Ακριβά πλήρωσαν το πάρτι γενεθλίων που έκαναν, αψηφώντας το lockdown, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, στη Λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη.

Το απόγευμα, το 100 δέχθηκε κλίση για δυνατή μουσική. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι στο διαμέρισμα είχαν πάρτι γενεθλίων.

Στον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ και στους έξι καλεσμένους του, πρόστιμο 300 ευρώ για άσκοπη μετακίνηση.