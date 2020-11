Θεσσαλονίκη

Επέτειος Πολυτεχνείου: κλείνει εκτάκτως το ΑΠΘ

Η απόφαση των πρυτανικών Αρχών. Αντιδρούν οργανώσεις φοιτητών.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) θα μείνει κλειστό στις 16 και 17 Νοεμβρίου, σύμφωνα με απόφαση των πρυτανικών Αρχών του Ιδρύματος, που στηρίζεται στην κρισιμότητα της επιδημιολογικής κατάστασης στην πόλη.

«Είναι γνωστό ότι οι χώροι του Πανεπιστημίου μας χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία και οργάνωση των εκδηλώσεων που αφορούν την επέτειο της 17ης Νοέμβρη. Υπό τις συνθήκες, όμως, που όλοι βιώνουμε λόγω της πανδημίας και της επικίνδυνης και ιδιαιτέρως ανησυχητικής εξάπλωσής της στην πόλη μας τις ημέρες αυτές, το Πανεπιστήμιό μας αδυνατεί να εξασφαλίσει όλα τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα για την πρόληψη της περαιτέρω διασποράς στην περίπτωση οργάνωσης εκδηλώσεων, ώστε να διαφυλάξουμε την υγεία τόσο των φοιτητών μας, όσο και όλων των εργαζομένων σ' αυτό», αναφέρουν οι πρυτανικές Αρχές, ενημερώνοντας τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για την απόφαση.

«Παρόλο που πιστεύουμε ότι το Πανεπιστήμιο πρέπει να είναι λειτουργικά παρόν και φάρος ακτινοβόλησης της μνήμης της 17ης Νοέμβρη σε όλη την κοινωνία και, κυρίως, στους νέους μας, όπως ακριβώς γιορτάστηκε πέρυσι, με αθρόα συμμετοχή πολιτών, εντούτοις, συνεκτιμώντας την ιδιαιτέρως κρίσιμη κατάσταση που έχει περιέλθει η πόλη μας τις τελευταίες ημέρες, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το Πανεπιστήμιό μας θα μείνει κλειστό τη Δευτέρα 16η και την Τρίτη 17η Νοέμβρη, με την ευχή να επικρατήσει η σύνεση κι η λογική που επιτάσσει η κρισιμότατη κατάσταση που όλοι μας βιώνουμε», εξηγούν, μιλώντας για «ειλικρινά δυσάρεστη απόφαση, που επιβάλλεται, όμως, για λόγους διασφάλισης της υγείας όλων των πολιτών της πόλης μας».

Στο μεταξύ, την αντίθεσή τους στις αποφάσεις που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για την μη πραγματοποίηση των καθιερωμένων πορειών για το Πολυτεχνείο, λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό, εκφράζουν φοιτητές από το «Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών», εκλεγμένοι στα Δ.Σ. φοιτητικών συλλόγων. «Τιμάμε το Πολυτεχνείο στον δρόμο του αγώνα! Οι φοιτητές, μαζί με τον Λαό, γινόμαστε πρωταγωνιστές για τις σπουδές, την υγεία, τη ζωή και τη δουλειά που μας αξίζουν! Καλούμε σε συμμετοχή στις εκδηλώσεις στις 17 Νοέμβρη μπροστά στο Πολυτεχνείο», αναφέρουν.