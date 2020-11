Χανιά

Διαρρήκτες συνελήφθησαν …επί τω έργω

Στα πράσα πιάστηκαν οι διαρρήκτες, μία εκ των οποίων ήταν γυναίκα.

Τρία άτομα συνελήφθησαν ενώ έκαναν διάρρηξη σε σπίτι στον Κίσσαμο, στα Χανιά.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας, όταν οι τρεις διαρρήκτες, δύο Έλληνες και μία αλλοδαπή, άνοιξαν το σπίτι κατοίκου της περιοχής.

Τα τρία άτομα μπήκαν σε σπίτι, Έλληνα ιδιοκτήτη και αφαίρεσαν ηλεκτρικές συσκευές και οικιακά σκεύη, ωστόσο, για κακή τους τύχη, έγιναν αντιληπτοί και συνελήφθησαν άμεσα από αστυνομικούς τη στιγμή που αποχωρούσαν.

Μάλιστα, ακολούθησε έλεγχος στο φορτηγάκι που χρησιμοποιούσαν οι δράστες και εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα (μηχανή αυτοκινήτου, μπαλαντέζα και μετρητής νερού) τα οποία όπως προέκυψε είχαν αφαιρέσει από αποθηκευτικό χώρο του ίδιου Έλληνα του οποίου είχαν "αδειάσει" και το σπίτι του.

Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στον παθόντα.

Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

Πηγή: flashnews.gr