Κορονοϊός – Βόλος: 5 νεκροί μέσα σε λίγες ώρες

Μακραίνει η μακάβρια λίστα των ασθενών που έχουν προσβληθεί από κορονοϊό και καταλήγουν στο Νοσοκομείο Βόλου.

Από χθες μέχρι σήμερα το πρωί πέντε ασθενείς άφησαν την τελευταία τους πνοή στο “Αχιλλοπούλειο”, όπου νοσηλεύονταν. Οι ασθενείς ήταν ηλικίας μεταξύ 73 και 88 ετών.

Συνολικά ο αριθμός των ατόμων που κατέληξαν στο Νοσοκομείο Βόλου ανέβηκε σήμερα στους 18.

