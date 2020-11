Τρίκαλα

Θρίλερ με νεκρό σε δάσος

Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί.



Νεκρός βρέθηκε νωρίς το πρωί στο δάσος Ροπωτού στα Τρίκαλα ένας 75χρονος άντρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άντρας φέρεται να ήταν από ώρες νεκρός όταν εντοπίστηκε, φέροντας χτύπημα στο κεφάλι, πιθανότατα από ξύλο δέντρου.

Ο 75χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλης, παρουσία της Αστυνομίας, η οποία διερευνά όλα τα πιθανά αίτια θανάτου, με πιθανότερο σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, αυτό του ατυχήματος.

Η σορός του 75χρονου μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή.

