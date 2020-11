Δωδεκανήσα

Κως: χειροπέδες για διακίνηση ανθρώπων

Κύκλωμα διακινητών εξαρθρώθηκε από το Λιμενικό. Πώς δρούσαν οι συλληφθέντες.

Στη σύλληψη μίας 67χρονης ιδιοκτήτριας ξενοδοχείου στην Κω και άλλων τριών αλλοδαπών ηλικίας 28, 30 και 36 ετών, προχώρησε μετά από συντονισμένη επιχείρηση το Λιμενικό Σώμα. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ερευνών για την εμπλοκή και άλλων ατόμων που φέρεται να συμμετείχαν σε κύκλωμα λαθροδιακινητών, το οποίο μετέφερε παράνομα μετανάστες από την Τουρκία στην Κω, διευκολύνοντάς τους, παράλληλα, να μετακινηθούν προς την ενδοχώρα, και είχε εντοπιστεί στις 10 Νοεμβρίου στην Κω.

Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί τη συγκεκριμένη ημέρα τέσσερις Έλληνες, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα, ηλικίας 35, 39, 29 και 48 ετών, αντίστοιχα, και ένας 25χρονος αλλοδαπός. Σύμφωνα με το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, στο ξενοδοχείο της 67χρονης διέμεναν εννέα μετανάστες και πρόσφυγες, που δεν είχαν νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ συνελήφθη και ένας 30χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται ότι επρόκειτο να προμηθεύσει με πλαστά έγγραφα τους ανωτέρω αλλοδαπούς και να διευκολύνει τη μετακίνησή τους προς την ενδοχώρα.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες του Λιμενικού Σώματος, ο ρόλος του προαναφερόμενου αλλοδαπού στο κύκλωμα ήταν να προμηθεύει με πλαστά έγγραφα τους παράνομα εισερχόμενους αλλοδαπούς από την Τουρκία στην Κω, ώστε εν συνεχεία να προωθηθούν στην ενδοχώρα.

Επιπροσθέτως, τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Νοεμβρίου συνελήφθησαν επιπλέον δύο αλλοδαποί, ηλικίας 28 και 36 ετών, ενώ αναζητείται ακόμα ένας 27χρονος αλλοδαπός.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 28χρονος αλλοδαπός, που προσπάθησε να διαφύγει αλλά συνελήφθη, θα παρείχε πληροφορίες αναφορικά με τις κινήσεις των πλωτών μέσων του ΛΣ και θα συνόδευε τους παράνομα εισερχόμενους μετανάστες στο λιμάνι, προκειμένου να επιβιβαστούν στο πλοίο για να εισέλθουν στην ενδοχώρα.