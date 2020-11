Χίος

Στη φυλακή 70χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε μαθήτρια

Στις φυλακές Χίου οδηγείται με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα Χίου, 70χρονος μόνιμος κάτοικος του νησιού κατηγορούμενος για ασέλγεια επί τρία συνεχόμενα χρόνια σε βάρος 13χρονης σήμερα μαθήτριας της Α Γυμνασίου.

Η υπόθεση έγινε γνωστή στην Αστυνομία η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 70χρονου την περασμένη Παρασκευή, όταν εκπαιδευτικός της μαθήτριας, καταλαβαίνοντας ότι κάτι συνέβαινε ειδοποίησε σχετικά την οργάνωση «Χαμόγελο του Παιδιού». Ακολούθησε ενημέρωση της Ασφάλειας Χίου η οποία και προχώρησε στη σύλληψη του 70χρονου.

Ας σημειωθεί ότι από τη σύλληψη του είχε ζητήσει και είχε λάβει δυο φορές προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Κάτι που τελικά έγινε σήμερα Τετάρτη με αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας να διαταχθεί η προφυλάκισή του.