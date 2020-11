Λακωνία

Νεκρός σε χαράδρα βρέθηκε ηλικιωμένος

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση και τις συνθήκες θανάτου του 87χρονου.

(εικόνα αρχείου)





Σε δύσβατη, δασική περιοχή του Καστορείου Δ. Σπάρτης, πλησίον ρέματος, εντοπίστηκε νεκρός, το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, ένας 87χρονος κάτοικος της περιοχής.

Όταν έγινε γνωστό το συμβάν, γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο μετέβησαν και κάτοικοι της περιοχής. Παρά τις προσπάθειες, ήταν ήδη αργά για τον ηλικιωμένο, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Λακωνικού Τύπου», η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση και τις συνθήκες θανάτου του 87χρονου, ενώ εξετάζεται η περίπτωση της αυτοχειρίας.