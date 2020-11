Αχαΐα

Σοβαρό τροχαίο με δυο ΙΧ που καρφώθηκαν σε μπάρες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και δυο παιδιά. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 8:30 το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Γλαύκου, στο ύψος της Ακρωτηρίου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα τράκαραν κι έπεσαν πάνω στις προστατευτικές μπάρες που υπάρχουν στο σημείο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν πέντε τραυματίες. Οι τέσσερις από τους τραυματίες επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο και πρόκειται για τους γονείς και δύο ανήλικα παιδιά. Τραυματίας είναι και η οδηγός του άλλου οχήματος.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άνδρας ήταν επί της Ακρωτηρίου και είχε κατεύθυνση προς την Οβρυά, ενώ το άλλο όχημα βρισκόταν στην οδό Γλαύκου.

Στο σημείο έφτασαν 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο. Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός.

Επιτόπου επίσης βρίσκονται η Πυροσβεστική και η Αστυνομία.

Πηγή: thebest.gr