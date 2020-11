Λάρισα

Κορονοϊός: Το πανό γιου έξω από νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η μαμά του (εικόνες)

Συγκίνηση προκαλεί η κίνηση ενός γιου να κρεμάσει πανό έξω από το νοσοκομείο όπου η μητέρα του δίνει μάχη.

Ο γιος μίας γυναίκας που νοσηλεύεται διασωληνωμένη λόγω κορονοϊού στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας κι εκείνος έψαξε να βρει τρόπο για να της στείλει το μήνυμά του.

‘Όπως είναι γνωστό, οι ασθενείς που νοσηλεύονται με κορονοϊό δεν μπορούν να έχουν επαφή με κανέναν, κυρίως δε όσοι είναι στις ΜΕΘ.

Έτσι, ο γιος που αγωνιά έστησε το πανό έξω από το δωμάτιο της μητέρας του ,γράφοντάς της:

«Μαμά είμαι εδώ κοντά σου. Σε παρακαλώ να νικήσεις στη μάχη της ζωής σου. Γίνε γρήγορα καλά μανούλα μου.

Σ’αγαπώ πολύ…».

Πηγή: trikalavoice.gr