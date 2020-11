Αχαΐα

Διαρρήκτες αναρριχητές με “χρυσή λεία”

Ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία των δραστών και διακριβώθηκε η συμμετοχή τους σε πληθώρα διαρρήξεων οικιών. Πώς δρούσαν.

Εξαρθρώθηκε, μετά από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, εγκληματική οργάνωση, η οποία διέπραττε κλοπές, με τη μέθοδο της αναρρίχησης σε οικίες, στην Πάτρα. Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν την Τρίτη στην Πάτρα, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, τέσσερις ημεδαποί άνδρες, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παράβαση του νόμου για τα ναρκωτικά. Από την έρευνα, που ενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών, ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία των δραστών και διακριβώθηκε η συμμετοχή τους σε πληθώρα διαρρήξεων οικιών στην Πάτρα. Ως προς την μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της δρούσαν κυρίως απογευματινές και νυχτερινές ώρες, στην Πάτρα, όπου αναρριχόμενοι σε μπαλκόνια διαμερισμάτων πρώτου και δεύτερου ορόφου, παραβίαζαν με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων μπαλκονόπορτες, εισέρχονταν στο εσωτερικό των διαμερισμάτων και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Πριν την διάπραξη των κλοπών, οι δράστες επιτηρούσαν περιμετρικά τις «οικίες – στόχους» με αυτοκίνητο και εξακρίβωναν τις ώρες, που απουσίαζαν οι ένοικοι τους. Έως τώρα έχουν εξιχνιαστεί, δεκαοκτώ διαρρήξεις οικιών, που διαπράχθηκαν τους τελευταίους έντεκα μήνες, στην Πάτρα, στις οποίες οι δράστες είχαν αφαιρέσει χρήματα και κοσμήματα, συνολικής αξίας (402.380) ευρώ. Σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των δραστών, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν 158 γραμμάρια κάνναβης, κοσμήματα, διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια και κουκούλα. Επιπλέον, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τέσσερα αυτοκίνητα, που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για την διάπραξη των αξιόποινων πράξεων τους. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.