Φθιώτιδα

Λαμία: Γάτος απέκτησε τεχνητά πόδια και κάνει τα πρώτα του βήματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αξιογάπητος "Περσέας" είναι ο πρώτος αδέσποτος γατούλης στην Ελλάδα με τεχνητά πόδια. Το άτυχο ζώο είχε βρεθεί με λιωμένα πόδια, πυροβλημένο από αεροβόλο.



O «Περσέας» από τη Λαμία είναι ο πρώτος αδέσποτος γατούλης στην Ελλάδα, ο οποίος κάνει τα πρώτα του βήματα με τεχνητά πόδια

Ο θαρραλέος γάτος χειρουργήθηκε στις 26 Οκτωβρίου στην Κτηνιατρική Κλινική Λάρισας, όπου του τοποθέτησαν εμφυτεύματα από τιτάνιο στα πίσω άκρα.

Ο τετράποδος "ήρωας" είχε βρεθεί στις αρχές Μαϊου στη Λαμία με λιωμένα τα τρία του πόδια, αλλά και πυροβολημένος από αεροβόλο.

Για τον αξιαγάπητο γατούλη ο Φιλοζωικός Σύλλογος Φθιώτιδας έχει ανοίξει και σελίδα στο Facebook «Γίνε τα πόδια του Περσέα», όπου ενημερώνει για την πορεία της υγείας του.

Απολαύστε τον να κάνει τα πρώτα του βήματα