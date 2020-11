Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Κρούσματα στη Δημοτική Αστυνομία

Δημοτικοί αστυνομικοί βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Εννέα δημοτικοί αστυνομικοί που υπηρετούν στη Δημοτική Αστυνομία του δήμου Θεσσαλονίκης βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό μετά από τεστ στα οποία υποβλήθηκαν. Σύμφωνα με τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, αρμόδιο για θέματα Δημοτικής Αστυνομίας, Δημήτρη Δαγκλή, για την αντιμετώπιση των περιστατικών ακολουθήθηκαν τα πρωτόκολλα που έχει ορίσει ο ΕΟΔΥ.

Ο κ. Δαγκλής, προσθέτει σε ανάρτηση του στο facebook, πως στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων, τα στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, υποβάλλονται σε τεστ ανίχνευσης για covid-19, ενώ στους χώρους της Δημοτικής Αστυνομίας όσο και στα οχήματα γίνονται διαρκείς απολυμάνσεις από τη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία.