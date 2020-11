Θεσσαλονίκη

Οπαδική βία: Του έσπασαν το αυτοκίνητο και τον λήστεψαν (εικόνες)

Το θύμα δέχθηκε επίθεση από περίπου δέκα άτομα, που του είχαν στήσει ενέδρα.

Νέο επεισόδιο οπαδικής βίας σημειώθηκε λίγο πριν τις 15:00, στην περιοχή της Νικόπολης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ομάδα περίπου δέκα ατόμων επιτέθηκε σε άτομο που βρισκόταν μέσα στο όχημά του, στην οδό Νικοπόλεως.

Οι δράστες προκάλεσαν φθορές στο όχημα του θύματος και στη συνέχεια του πήραν το κινητό του τηλέφωνο και το τσαντάκι του.

Το θύμα, οπαδός ομάδας της Θεσσαλονίκης, είχε βρεθεί με ακόμη τρεις φίλους του στο σημείο της επίθεσης για να συζητήσουν και να πιούνε καφέ. Τη στιγμή που αποχωρούσε δέχτηκε επίθεση από οπαδούς αντίπαλης ομάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο είναι πρόσωπα που έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους.