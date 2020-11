Φθιώτιδα

Τροχαίο με διανομέα - Η μηχανή “εκτοξεύτηκε” πάνω σε γυναίκες (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο με ντελιβερά. Πώς συνέβη το ατύχημα. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες.



Σοβαρό τροχαίο ατύχημα αυτοκινήτου με μηχανάκι που εκτελούσε ντελίβερι, σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Παρασκευής στη διασταύρωση καρμανιόλα των οδών Πηλίου και Χαλκομάτας στη νότια Λαμία.

Το μηχανάκι σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες διέσχιζε την Πηλίου με κατεύθυνση προς την οδό Αθηνών και δε σταμάτησε στο STOP. Από τη Χαλκομάτας κατέβαινε το Smart με νεαρό οδηγό που δεν πρόλαβε να σταματήσει και παρέσυρε τον δικυκλιστή τινάζοντάς τον στον αέρα.

Από τη σύγκρουση ο αναβάτης της μηχανής βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά, ενώ του έφυγε και το κράνος. Στη συνέχεια το μηχανάκι κατέληξε στο πεζοδρόμιο πάνω σε κολόνα φωτισμού, εκεί όπου περπατούσαν δύο γυναίκες.



«Ακούσαμε ένα μπαμ και είδαμε το μηχανάκι να έρχεται κατά πάνω μας…», είπαν σαστισμένες οι γυναίκες στο LamiaReport. Η μία μάλιστα χτύπησε ελαφρά στο πόδι.

Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που διεκόμισε το νεαρό δικυκλιστή, που φέρεται να έχει χτυπήσει στα κάτω άκρα, στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.

Προανάκριση διενεργεί Το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

Πηγή: lamiareport.gr