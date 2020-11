Ηλεία

Τηλεκπαίδευση: Τάμπλετ με σύνδεση τους μαθητές της Πεύκης μετά τον σάλο

Τα παιδιά έκαναν μάθημα σε αυλή καφενείου γιατί δεν είχαν Ίντερνετ.

Έντεκα τάμπλετ με σύνδεση εξασφάλισε ο δήμαρχος Πύργου, Τάκης Αντωνακόπουλος, για τους μαθητές της Πεύκης, που αναγκάζονταν με μπουφάν και κουκούλες να παρακολουθούν την τηλεκπαίδευση στην αυλή καφενείου.

Ο ιδιοκτήτης του καφενείου και πρόεδρος της κοινότητας, Γρηγόρης Ξουλεής, είχε αναφέρει στην εφημερίδα “ΠΑΤΡΙΣ”: “Λόγω του ότι στο χωριό δεν υπάρχει σύνδεση ίντερνετ, ούτε στο κοινοτικό Γραφείο, επειδή το κατάστημα που έχω διαθέτει δορυφορική και ασύρματη σύνδεση, τα παιδιά-μαθητές του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, συνολικά 17, 11 από το χωριό μας και τα υπόλοιπα από τη γειτονική κοινότητα της Αγίας Άννας προσπαθούν να συμμετάσχουν στην τηλεκπαίδευση.

Δεν έχουν τάμπλετ ούτε λάπτοπ και δασκάλα από το Γούμερο δάνεισε ένα μικρό τάμπλετ σε έναν μαθητή. Κάλεσα τα παιδιά να `ρθουν στο μπαλκόνι του καταστήματός μου που υπάρχει χώρος για να παρακολουθήσουν –όσο μπορούν- μάθημα γιατί αλλιώς θα πάρουν απουσίες. Έκανα το μαγαζί μου σχολείο… νιώθω σαν πατέρας και δάσκαλος – καθηγητής. Τα παιδιά ήρθαν γιατί δεν έχουν εναλλακτική. Και κάνουν μάθημα μέσα στο κρύο…”.

