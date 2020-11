Ηράκλειο

Κακοκαιρία - Ηράκλειο: πλημμύρισαν σπίτια και δρόμοι (εικόνες)

Σε συναγερμό η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας οι Δήμοι Μινώα Πεδιάδος και ο Δήμος Χερσονήσου.

Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται από τα ξημερώματα σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, λόγω του νέου κύματος κακοκαιρίας που ξεκίνησε από το απόγευμα της Πέμπτης. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκονται οι Δήμοι Μινώα Πεδιάδος και ο Δήμος Χερσονήσου.

Σε περιοχές όπως ο Αρχάγγελος και το Σκλαβεροχώρι Πεδιάδος πλημμύρισαν οικίες ενώ από το πρωί επιχειρούν συνεργεία της Πυροσβεστικής και ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, τα προβλήματα επιχειρείται να αντιμετωπιστούν άμεσα και ο κόσμος να μπορέσει να μπει στα σπίτια του, ενώ, όπως τόνισε, κλειστός λόγω πλημμυρικών φαινομένων παρέμεινε ο δρόμος που οδηγεί από τους Αποστόλους στο Καστέλι Πεδιάδος. Προβλήματα εντοπίστηκαν και στο Δήμο Χερσονήσου όπου, σύμφωνα με τον κ. Συριγωνάκη, πλημμύρισαν ρέματα. Πάντως η κατάσταση μέχρι αυτή την ώρα όπως τόνισε, είναι διαχειρίσιμη.

Φωτό-βίντεο: cretapost.gr