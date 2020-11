Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: πάρτι στην Θεσσαλονίκη με “βροχή” από πρόστιμα

Αδιαφορία για τα μέτρα αποτροπής της εξάπλωσης του Covid-19, από την εορτάζουσα και τους φίλους της

Στη σύλληψη μιας 18χρονης προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου

Η 18χρονη ένοικος του διαμερίσματος έκανε πάρτι γενεθλίων, στο οποίο συμμετείχαν συνολικά επτά άτομα.

Σε βάρος της συλληφθείσας επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ ως διοργανώτρια της εκδήλωσης, ενώ σε βάρος των άλλων ατόμων βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα για παραβίαση περιορισμού κυκλοφορίας.