Θεσσαλονίκη

Φυλακές Διαβατών: Νεκρός κι άλλος κρατούμενος από κορονοϊό

Είχαν βρεθεί δεκάδες κρατούμενοι θετικοί στον κορονοϊό. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Νεκρός είναι ακόμα ένας κρατούμενος των φυλακών Διαβατών που είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό μετά από επιπλοκές της νόσου.

Πρόκειται για έναν 82χρονο που είχε επιβαρυμένη υγεία και τις προηγούμενες ημέρες άφησε την τελευταία του πνοή. Είναι ο δεύτερος νεκρός από τις φυλακές Διαβατών όπου είχαν βρεθεί δεκάδες κρατούμενοι θετικοί στον κορονοϊό.

Η κατάσταση πάντως στη φυλακή, σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1 έχει σταθεροποιηθεί τις τελευταίες ημέρες. Γίνονται συνέχεια τεστ και λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ηλικιωμένοι κρατούμενοι μεταφέρονται από φυλακές των Διαβατών, της Νιγρίτας και της Λάρισας στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού για να έχουν καλύτερη περίθαλψη.

Στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού ετοιμάστηκε ειδικός χώρος με 140 κλίνες ώστε να λειτουργήσει ως χώρος όπου θα βρίσκονται ασθενείς με κορονοϊό.