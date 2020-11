Μαγνησία

Ιερέας με κορονοϊό τέλεσε μνημόσυνο - Ήταν ασυμπτωματικός

Τι έδειξε η ιχνιλάτηση στο χωριό, όπου ιερουργεί ο κληρικός.

Σε "αναμμένα κάρβουνα" οι κάτοικοι γνωστού χωριού σε περιφερειακό δήμο της δυτικής Μαγνησίας, μετά την γνωστοποιήση ότι είναι θετικός στον κορονοϊό ο ιερέας του χωριού.

Την Παρασκευή μάλιστα έγιναν rapid test από τον ΕΟΔΥ στο πλαίσιο ιχνηλάτησης, και από τα 35 περίπου δείγματα που ελήφθησαν, τα τέσσερα φέρονται θετικά, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικα παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται το taxydromos.gr, ο ιερέας του ενοριακού ναού του χωριού δεν γνώριζε ότι είχε προσβληθεί από κορονοϊό και παραβρέθηκε σε τελετή μνημοσύνου σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Όταν παρουσίασε συμπτώματα ενημέρωσε σχετικά τους ανθρώπους με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή προκειμένου να λάβουν τα μέτρα τους. Μάλιστα σε ορισμένους απέστειλε και τις «πατρικές του ευχές» ως ιερωμένος ευχόμενος «ο καλός Θεός σύντομα να πάρει αυτόν τον πειρασμό (σ.σ. εννοεί τον κορονοϊό) και να μας οδηγήσει όλους σε μετάνοια..!!!».

Ο κληρικός έχει ήπια συμπτώματα και μετά από οδηγίες των γιατρών είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ επίσης σε αυτοπεριορισμό είναι και τα άτομα της οικογένειάς του.



ΠΗΓΗ:taxydromos.gr