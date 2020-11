Ηράκλειο

Ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία σε περίπτερο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρασύτατος ληστής με το ένα χέρι απειλούσε τη γυναίκα υπάλληλο και με το άλλο την λήστευε.

Από τη θυρίδα εξυπηρέτησης των πελατών έκανε τη ληστεία σε περίπτερο της Αλικαρνασσού άγνωστος άνδρας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, ο δράστης έβαλε το χέρι του από τη θυρίδα σημαδεύοντας την υπάλληλο, ενώ με το άλλο χέρι άρπαξε τις εισπράξεις από το ταμείο.

Το σκηνικό της ληστείας διήρκησε ελάχιστα δευτερόλεπτα, με τον ληστή να διαφεύγει τρέχοντας με περίπου 100 ευρώ στην τσέπη.

Πηγή: neakriti.gr