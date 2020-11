Κορινθία

Διώρυγα Κορίνθου: “Κόλλησε” πλοίο μετά από κατολίσθηση (εικόνες)

Νέο πρόβλημα μέσα σε λίγες ημέρες στην λειτουργία του καναλιού, μετά την υποχώρηση πρανών.

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες “κόλλησε” πλοίο στην Διώρυγα της Κορίνθου καθώς υποχώρησαν πρανή με αποτέλεσμα να πέσουν χώματα και κομμάτια από τα βράχια μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, oλόκληρη πλαγιά κατέρρευσε και κατέληξε μέσα στην Διώρυγα της Κορίνθου, το βράδυ του Σαββάτου.

Υπολογίζεται ότι έπεσαν περίπου 1.000 με 1.200 κυβικά υλικού στο ύψος κάτωθι του Βιολογικού.

Το φορτηγό πλοίο "SEAVEN STAR" με επιβαίνοντες δεκαεπτά μέλη πλήρωμα. που διέσχιζε την Διώρυγα εκείνη την ώρα “κόλλησε”, καθώς προσάραξε στον όγκο των υλικών που κατέπεσαν στο κανάλι.

Ακολούθησαν εργασίες αποκόλλησης του πλοίου από πλωτό γερανό, ενώ στη συνέχεια το "SEAVEN STAR" ρυμουλκήθηκε από ρυμουλκό και αγκυροβόλησε με ασφάλεια εκτός του λιμένα Κορίνθου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες επιθεώρησης των υφάλων.

Ο απόπλους του πλοίου απαγορεύθηκε προσωρινά μέχρι προσκόμισης βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από το νηογνώμονα που το παρακολουθεί.

Κλειστή για τρεις ημέρες η Διώρυγα

Τελικώς ανακοινώθηκε ότι αναστέλλονται μέχρι την Τρίτη το απόγευμα οι διελεύσεις πλοίων και σκαφών από τη διώρυγα της Κορίνθου λόγω εκτάκτων εργασιών αποκατάστασης των βυθισμάτων.

Πηγή: korinthostv.gr